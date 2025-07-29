Burdur'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Burdur'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, Merkez Cami Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü ve traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Ö. (58) ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçta bulunan Şule K. (28), Meryem K. (8), Esma K. (6), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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