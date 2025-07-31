Burdur'da Trafik Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Yaşar Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi. Kazada başka yaralananlar da bulunuyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Cami Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Yaşar Özdemir (58), tedavi gördüğü Gölhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, 29 Temmuz'da Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada sürücüler, traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Özdemir ile hafif ticari araçtaki Şule K. (28), Meryem K. (8) ve Esma K. (6) yaralanmıştı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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