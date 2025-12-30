Burdur'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURDUR'da TIR ile aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur çevreyolunda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada İsmail Hakkı T. (60) yönetimindeki 32 AFU 431 plakalı TIR ile Serkan Ö. (45) yönetimindeki 16 JSD 48 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Lale Ö. (43) ambulansla götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,