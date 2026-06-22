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Minibüs şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: 8 yaralı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde piknik dönüşü tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Akdağ Dağı'nın Kirazlı mevkisinde piknik yaptıktan sona dönüşe geçen tarım işcilerinin yer aldığı 15 AN 360 plakalı minibüsü kullanan Hüseyin Kurnaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Rampada duramayan minibüs, 15 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile minibüsteki Ayşe Kama, Emine Keskin, Gülay Kurnaz, Şerife Satılmış, Süleyman Keskin, Yasemin Halıcı, Şerife Ayan yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü. Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Ali Ulusoy da hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Emine Keskin ve Gülay Kurnaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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