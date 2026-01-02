Haberler

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1003 sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

Tarihi eser niteliğinde 1003 sikkenin ele geçirildiği operasyonda, M.B. ve M.K. yakalandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
