Burdur'da Tahliye Tatbikatı ile Afet Bilinci Arttırıldı

Burdur'da "Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü" kapsamında, okulda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

USO Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ağlasun olan 6,9 büyüklüğündeki depremde okulda alarmın çalmasının ardından öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Daha sonra okuldaki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB-AKUB ekibi koordinesinde kontrollü şekilde dışarı çıkarak, okul bahçesinde toplandı.

Okulda deprem esnasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Depremde binada kalan öğrenci, itfaiye tarafından kurtarıldı ve enkaz altında kalan öğrenci UMKE ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı.

Tatbikat sonrası öğrencilere, okul bahçesinde olası afetlerde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, gazetecilere, okullarda sık sık afet ve ilk yardım eğitimlerinin verildiğini söyledi.

Tatbikatın gerçekleşmesinde destek olan tüm kurumlara teşekkür eden Özdemirci, "İnşallah ülkemiz afetlerle karşılaşmasın. Ancak afetler olduğu zamanda nasıl davranacağı noktasında bilinçli bir kesimin yetişmesini istemekteyiz." dedi.