Filistin'e destek konvoyu

BURDUR'da 'Coğrafyamızda işgal ve katliam istemiyoruz' konulu konvoy düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen gönüllülerin yatsı namazını Burkent Camisi'nde kıldıktan sonra oluşturdukları konvoy Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Gazi Caddesi, Armağan İlci Bulvarı ve İnönü Caddesi'ni takiben otogarda sona erdi. Burada açıklama yapan Filistin Destek Platformu Sözcüsü Hüseyin Büyükkeleş, "Gözü dönmüş, azgın bir grup Siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş, akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız. Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna canımızla başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla, yoğumuzla direneceğiz. Bugün burada sadece bir kınama mesajı yayınlamak için değil insanlığın ortak mirasına, inanç özgürlüğüne ve uluslararası hukukun temel taşlarına vurulan baltayı deşifre etmek için toplandık. İslam dünyasının kalbi kanıyor, ilk kıblemize zincirler vuruluyor ve modern dünya, tarihin en büyük 'inanç ve yaşam hakkı' ihlaline, küresel bir şantaj sarmalının gölgesinde seyirci kalıyor. Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, Siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir" diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her hususta zalim Siyonist rejimiyle mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola 200'ü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filo'suna tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz" dedi.

Katılanlar, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

