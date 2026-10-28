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Burdur'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, 12 öğrenci hastaneye götürüldü

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Burdur'da servis minibüsü otomobille çarpıştı, 12 öğrenci hastaneye götürüldü
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Burdur merkezde saat 20.00 sıralarında öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yara almadan kurtulan minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; otomobil ve minibüs şoförleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BURDUR'da öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Burdur merkez Armağan İlci Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hüseyin B. yönetimindeki 15 AAD 799 plakalı özel bir kursun öğrenci servis minibüsü ile Ahmet T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan minibüsteki 12 öğrenci tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ve minibüs şoförleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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