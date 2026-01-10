Haberler

Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Burdur'da bir restoranda çıkan kavgada Nihat G. ve Ömer K. arasında tartışma sonrasında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri sahibi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kışla Caddesi'nde bulunan bir restoranda Nihat G. ve Ömer K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nihat G, Ömer K. ve kavgayı ayırmak isteyen iş yeri sahibi Ufuk K'yi (61) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Nihat G. gözaltına alındı.

