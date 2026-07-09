Park halindeki otomobil yandı
Burdur'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
BURDUR'da park halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.
Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde park halindeki 06 Y 2398 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı