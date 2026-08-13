Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Batuhan Uluhan (17) idaresindeki 15 AEA 629 plakalı motosiklet, Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Uluhan, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uluhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA