Burdur'da Otomobil ile TIR Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURDUR'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Yeşilova Kavşağı'nda dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada Zihni Doğukan Ş. yönetimindeki 07 ATF 967 plakalı otomobille Enes E. yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Zihni Doğukan Ş. ve beraberindeki Ali Ş. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Enes E. ve diğer yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

