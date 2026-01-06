1) OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK 3 YARALI

BURDUR'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayvan Pazarı Kavşağı'nda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Bayram Ç. (24) idaresindeki 15 DF 197 plakalı kamyonet ile Hiranur A. (29) yönetimindeki 06 MZT 02 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobilin sürücüsü Hiranur A., Hatice Y. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.