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Burdur'da Otomobil Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.