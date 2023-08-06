Burdur'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.