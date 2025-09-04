Haberler

Burdur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Burdur'un Altınyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü.

BURDUR'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Altınyayla ilçesi Çırkıcak mevkiindeki ormanda sabah saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Araçla ulaşımın olmadığı bölgeye yürüyerek giden ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar zarar gördü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

