Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Gölhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Goncagül Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

M.E. idaresindeki 07 BRE 815 plakalı kamyonet, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki kavşakta Goncagül Kara yönetimindeki 42 AAR 33 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kara, kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay
