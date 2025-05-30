Burdur'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Burdur'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Burdur'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali Yavuz ve M.C.A. yaralandı. Ali Yavuz'un hayati tehlikesi bulunurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURDUR'da motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 18.00 sıralarında Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda meydana gelen kazada, Ali Yavuz (27) yönetimindeki 07 BKB 868 plakalı motosiklet ile M.C.A. (15) yönetimindeki 15 ADD 459 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Yavuz'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaza sırasında M.C.A.'nın kaskının bulunmadığı Ali Yavuz'un ise kaskının takılı olduğu öğrenildi.

Kaza pazar yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Ali Yavuz'un motosikletinin pazar yerinden Hamit Çine Caddesi'ne çıkış yapmak için gittiği sırada Hamit Çine Caddesi'nden pazar yerine giriş yapan M.C.A.'nın kullandığı motosikletinin kafa kafaya çarpışması görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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