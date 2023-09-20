Burdur'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Burdur'da kaldırıma çarpan motosikletin 100 metre sürüklendiği kaza kamerada

Metrelerce sürüklenen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.