Haberler

Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: SERA İŞÇİLERİ İŞTEN DÖNÜYORDU

Kazayı gören Tanju Duran, hayatını kaybedenlerin Kocaliler Mahallesi'nden olduğunu belirterek, "Kocaliler'de kendi köylülerim hayatını kaybedenler. Sera işçileriydi. İş çıkışı burada talihsiz kaza olmuş. Evlerine giderken mesaiden çıkmışlardı. Bu iki şeritli yolda, bulvar tarafından hızlı geldiği belirtilen TIR muhtemelen kayarak minibüsle çarpıştı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden kazaya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde minibüs ile beton mikserinin karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

