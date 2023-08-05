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Burdur'da metruk binada çıkan yangın geceyi aydınlattı

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı, boş ev yanarak küle döndü.

Burdur'da metruk binada çıkan yangın geceyi aydınlattı

BURDUR - Burdur'un Altınyayla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı, boş ev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde kullanılmayan Hatice Eryavuz'a ait evde henüz çıkış nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinden itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere şıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sercan Kurban - Güncel

Altınyayla İtfaiye Burdur Güncel Haberler

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