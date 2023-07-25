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Burdur'da Mermer Bloğu İşçinin Üzerine Düştü, Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan bir işçi, üzerine düşen mermer bloğu sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde üzerine mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti.

Bozdağ mevkisinde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Ümit Dilmen (56), sabah saatlerinde üzerine mermer bloğunun devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Dilmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel

Karamanlı Jandarma Burdur Güncel Haberler

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