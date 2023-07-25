Burdur'da Mermer Bloğu İşçinin Üzerine Düştü, Hayatını Kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan bir işçi, üzerine düşen mermer bloğu sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.