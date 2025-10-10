Haberler

Burdur'da Market Soygunu: İçki İçip Dondurma Yedi, Tutuklandı

Burdur'da Market Soygunu: İçki İçip Dondurma Yedi, Tutuklandı
Güncelleme:
Burdur'da bir marketin camını kırıp içeri giren Onur Kural, içki içip cips ve dondurma yedikten sonra yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen Kural, tutuklandı.

BURDUR'da camını taşla kırıp girdiği markette içki içip, cips ve dondurma yedikten sonra ayrılan, kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Onur Kural, yakalanıp tutuklandı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları şüphelinin Onur Kural olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Onur Kural, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
