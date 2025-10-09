Haberler

Burdur'da Market Soygunu: İçki İçip Dondurma Yedi

Burdur'da bir marketin camını kırarak içeri giren şüpheli, içki içip cips ve dondurma yedikten sonra marketten ayrıldı. Olayın ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURDUR'da marketin camını taşla kırıp içeri giren kişi, içki içip, cips ve dondurma yedikten sonra ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Marketin iç tarafındaki bölümün kapısını zorlayan ancak açamayan şüpheli, dolaptaki içkilerden içti, cips ve dondurma yedi. Yaklaşık 1 saat içeride kalan şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Saat 06.30 sıralarında markete gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
