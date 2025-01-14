Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Bahçeli'ye Demirtaş'ın mesajı soruldu! Sözleri çok konuşulur
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kumluca köyünde dağlık alanda bir grup keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağıya indirdi.

Keçiler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
img

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
img

Gözler İmralı'ya çevrilmişken Kandil süreci baltalamaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Biri cinayet işlemişti, diğeri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi! Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi… Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi? Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.