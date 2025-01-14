Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.
Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kumluca köyünde dağlık alanda bir grup keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağıya indirdi.
Keçiler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel