150 dönüm arazi yandı
Burdur merkez Askeriye köyüyle Burdur Gölü sahili arasında çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm kuru otluk arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
BURDUR'da çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm kuru otluk arazi zarar gördü.
Burdur merkez Askeriye köyüyle Burdur Gölü sahili arasında kalan kuru otluk araziden dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen sebeple alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 150 dönüm kuru otluk arazi zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel