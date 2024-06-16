Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ulu Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından Burdur Valisi Türker Öksüz, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olduğunu belirten Öksüz, vatandaşlara sağlık ve huzur içerisinde mutlu bayramlar diledi.

Programa, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.