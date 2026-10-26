Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı sevincini bando eşliğinde erken yaşadı

Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı sevincini bando eşliğinde erken yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandı. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.
BURDUR'da minikler Cumhuriyet Bayramı sevincini erken yaşadı.
Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandılar. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı