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Burdur'da kreş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı sevincini bando eşliğinde erken yaşadı

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Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandı. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.

BURDUR'da minikler Cumhuriyet Bayramı sevincini erken yaşadı.

Burdur Belediyesi Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet-Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler bando eşliğinde Gazi Caddesi ve Uzun Çarşı'dan yürüyerek Ulu Cami avlusunda toplandılar. Minik öğrenciler burada çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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