Türkiye'nin ilk "Köy Üniversitesi" projesiyle kırsalın ihtiyaçlarına akademik destek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından başlatılan 'Köy Üniversitesi Projesi', kırsal alandaki bireylerin sağlık, eğitim, kültür ve afet bilinci gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor. Proje, yalnızca tarım ve hayvancılıkla sınırlı kalmayıp, köyde yaşayanların günlük yaşam pratiklerini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından yürütülen Köy Üniversitesi Projesi, mart ayından beri devam ediyor.

Proje, kırsalda yaşayanların yalnızca üretim süreçlerindeki rollerini değil günlük yaşam pratiklerini, toplumsal etkileşimlerini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Sağlık, eğitim, kültür ve afet bilinci gibi farklı alanlarda sunulan uygulamalar sayesinde köydeki her bireyin bilgi ve beceri düzeyinin artması hedefleniyor.

Akademisyenlerden ve öğrencilerden oluşan ekip, eğitim çalışmaları başlamadan önce köylerde ayrıntılı bir değerlendirme yapıyor. Yaş dağılımı, öne çıkan ihtiyaçlar ve bilgi eksiklikleri belirlenerek eğitim başlıkları buna göre oluşturuluyor.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, üniversitelerin toplumsal katkı sorumluluklarının olduğunu, bu anlayışın Köy Üniversitesi Projesi'ni ortaya çıkardığını söyledi.

Köyden kente göçün arttığını ve gençlerin kırsalda kalmak istemediğini belirten Dalgar, "Üniversite olarak kırsaldan kente göçü azaltmak, engellemek ya da geriye göçü sağlamak için ne yapabileceğimizi düşündük. Bütün hocalarımızla bir araya gelerek kapsamlı bir proje hazırladık ve bunun adına 'Köy Üniversitesi' dedik." diye konuştu.

Dalgar, modern şehirlerde yaşanların, metropollerde tüketilen gıdayı köylerde zorluklara rağmen üreten insanlara borçları olduğunu dile getirdi.

"200'ün üzerinde akademisyen bu eğitimlerin ve projenin içerisinde"

Bu insanların sadece tarım ve hayvancılığın nasıl daha iyi yapılabileceğinin ötesinde başka ihtiyaçları olduğuna da dikkati çeken Dalgar, şöyle devam etti:

"Örneğin bilinçli çocuk yetiştirme, bağımlılıkla mücadele, afet dönemlerinde ne yapmaları gerektiği, maneviyat yani dini doğru anlama, maneviyatını güçlendirme, yine kendi ekonomisini, bütçesini yönetme, tarımsal üretim, hayvansal üretim, pozitif yaşlanma gibi birçok alanda ihtiyaçları var. Buradan yola çıktık ve gönüllü akademisyen grubuyla bu halka giderek genişliyor. 200'ün üzerinde akademisyen bu eğitimlerin ve projenin içerisinde, her geçen gün artan sayıda görev alıyorlar."

Dalgar, MAKÜ'nün "evrensel bilgiden toplumsal katkıya" anlayışını benimsediğini vurguladı.

Dünyanın öbür ucundaki güncel bilgiyi, gelişmeleri yakından takip eden 1200 kişilik akademisyen kadrosuna sahip olduklarını anlatan Dalgar, "Bu bilgiyi getirip öncelikle içinde bulunduğumuz topluma, ülkemize ve sonra da insanlığın yararına dönüştürmek için çabalayan bir akademisyen grubunun oluşturduğu, memleketimizin güzide üniversitelerinden biriyiz. Bundan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir kadroyla, böyle bir anlayışla çalıştığımız için." ifadelerini kullandı.

MAKÜ Hayvancılıkta İhtisaslaşma Öğretim Görevlisi Abdüllatif Emirikci, Köy Üniversitesi Projesi'nde önce ihtiyaç analizleri yapıldığını, köyden gelen talep doğrultusunda eğitimler verdiklerini kaydetti.

MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yanardağ da bütün üniversitelerin bu çalışmaları gerçekleştirilmesini istediğini, köydeki yaşamın sürmesi için bu yönde bir çabaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Projenin toplumsal kalkınma hedefi olduğuna işaret eden MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Abdülgani Kuş ise Burdur'un tüm köylerinde eğitimi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Projede görev alan öğrencilerden MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Rafet Erdem ise köydeki çocukların ve yaşlıların dişlerini muayene ettiklerini, diş bakımı konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Hale Pak
