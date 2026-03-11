Haberler

Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Burdur-Antalya kara yolunda geçirdiği kazanın ardından Isparta'da tedavi gören ve hayatını kaybeden 21 yaşındaki Bartu Efe Zengin, Burdur'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Burdur'da kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Burdur- Antalya kara yolu Bucak ilçesi Susuz Köyü'nde 1 Mart'ta Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bilgilendirme levhasına çarpması sonucu kaza meydana gelmiş, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Zengin için Burdur'da cenaze töreni düzenlendi.

Sultandere Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından, Bartu Efe Zengin'in cenazesi toprağa verildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

