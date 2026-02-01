Haberler

Burdur'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerin Kazası: 6 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Burdur'un Ağlasun ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2'si, Isparta'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
