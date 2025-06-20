Burdur'da Kayıp Gencin Cansız Bedeni Gölette Bulundu

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Burdur'da kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Veli Demir'in cansız bedeni, Isparta Atabey Göleti'nde bulundu. Yapılan aramalar sonucunda Demir'in aracının gölet kenarında park halinde olduğu ve cesedinin 4 metre derinlikte tespit edildiği öğrenildi.

Burdur'da kayıp olarak aranan gencin, Isparta Atabey Göleti'nde cansız bedeni bulundu.

Burdur Merkez Jandarma Komutanlığı'na 9 Haziran tarihinde müracaat eden C.D, oğlu Veli Demir'in (29) 15 NP 415 plakalı otomobiliyle evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.

Yapılan incelemelerde Demir'in aracıyla Isparta Gönen-Atabey istikametindeki Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçtiği tespit edildi.

Isparta Jandarma Komutanlığınca Atabey Göleti ve çevresinde yapılan çalışmalarda Demir'in aracı gölet kenarında park halinde bulundu.

Gölet içerisinde yapılan aramalarda Veli Demir'in 4 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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