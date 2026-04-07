Burdur'da kayıp olarak aranan 82 yaşındaki kadın ölü bulundu
Burdur'un Yazıköy köyünde Alzheimer hastası 82 yaşındaki Yaşar Kubuz, evinden ayrıldıktan sonra yapılan arama çalışmalarında, Yazıköy Deresi kenarında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Kubuz'un cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak