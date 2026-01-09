Haberler

Burdur'da Kamyonetlerin Kavşakta Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Burdur'da kavşakta çarpışan iki kamyonette bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da kamyonetlerin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur merkez Menderes Mahallesi kavşağında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan T. yönetimindeki kamyonetle Bekir İ. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Bekir İ. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

