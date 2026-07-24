Burdur'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri yakınlarında Özgür A. yönetimindeki kamyonet ile Recep I. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Recep I. ile araçtaki Sevda I., Sude I. ve Berke E.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Özgür A. (46) idaresindeki 42 BFZ 610 plakalı kamyonet, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri yakınlarında Recep I. (44) yönetimindeki 34 MLJ 164 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Sevda I. (41), Sude I. (19) ve Berke E.I. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA