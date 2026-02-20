Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ve Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 1 Ocak-15 Şubat tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, H.Y, K.Ö, E.Ö, Ş.Ö. ve M.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 9 tabanca ve 8 av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 228 tabanca mühimmatı, 40 av tüfeği mühimmatı, tüfek mekanizması, silah namlusu ile silah gövdesi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ö. ve M.C. adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı.