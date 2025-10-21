Burdur'da Kaçak Kazı Operasyonu: 7 Gözaltı
Burdur'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 küp, jeneratör, kazı malzemeleri ve alkollü içkiler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 3 küp, jeneratör, 11 muhtelif kazı malzemesi, 86 litre etil alkol, 10 alkollü içki kiti ve 152 boş şişe ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüpheliler, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler serbest bırakıldı.