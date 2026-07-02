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Bucak'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gülbahar A. (21) idaresindeki 15 ACC 936 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı'nda, Hüseyin Mert C. (21) yönetimindeki 15 RA 040 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ve araçlarda bulunan Eylül Şefika Ş. (23), Mehmet A. (35), Hasan Hüseyin A. (3) ve Bedriye A. (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak
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