Haberler

Burdur'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücülerin yara almadığı bildirildi.

BURDUR'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza E. yönetimindeki 33 EKN 16 plakalı otomobil ile Eşref Ö. yönetimindeki 15 ABL 085 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerin yara almadığı kazada 15 ABL 085 plakalı otomobilde Bekir Ö., Ayşe A. ile D.Ö. (3) ve M.E.A. (5) hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son

Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi