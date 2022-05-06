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Burdur'da Hıdırellez kutlandı

AA - Hüseyin Çubuk - Güncel
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Burdur'da Hıdırellez kutlandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Hıdırellez, kutlandı.

SUSUZ, KARS (AA) - Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde Hıdırellez, kutlandı.

Kavakdibi Mesire alanında sabahın erken saatlerinden toplanan köylüler, Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı.

Susuz Köyü Muhtarlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Muhtar Mehmet Dilek, şenlikte yaptığı konuşmada Hıdırellez'in köylerinde yaklaşık 100 yıldır kutlandığını söyledi.

Salgından dolayı şenliğin 2 yıldır yapılmadığını belirten Dilek, "Biz ecdadımızdan bu bayrağı, devraldık. Bundan sonra gelecek nesiller inşallah etkinliği devam ettirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez'imiz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

Hıdırellez, Burdur, Susuz, Güncel, Haberler

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