Burdur'da hayvan otlatma kavgası: Tüfekle vurulan kişi yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvan otlatma sırasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaralandı.
İbecik köyündeki arazide hayvanlarını otlatan G.G. (31) ile Ş.G. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G, evinden aldığı tüfekle Ş.G'ye ateş etti.
Bacağından ve ayaklarından yaralanan Ş.G, köylüler tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, G.G'yi gözaltına altına aldı.