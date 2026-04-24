Burdur'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Burdur'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünce Yeni Pazar Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ise haccın günahlardan arınma ve dünya yüklerinin bir kenara bırakıldığı yer olduğunu belirtti.

Çelik tarafından dua edilmesiyle program son buldu.

Burdur'dan kafilelerle 327 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.