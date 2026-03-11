Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairi ve 1. Mecliste Burdur'u temsil eden Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

İldeki asayiş olayları hakkında bilgi veren Bilgihan, il genelinde 2026 yılı içerisinde kişilere karşı 561, malvarlığına karşı 159, millete ve devlete karşı 18, topluma karşı 142 ve takibi gerektiren 556 olmak üzere toplam bin 436 olay meydana geldiğini bildirdi.

Bilgihan, 2026 yılı içerisinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla kişilere karşı suçlar kapsamında, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 80, kasten yaralama suçlarında yüzde 44, cinsel taciz olaylarında yüzde 14, tüm suçlarda yüzde 11 azalma sağlandığını, meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını söyledi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 2026 şubat ayı içerisinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 33 olmak üzere toplam 41 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 9 şüphelinin tutuklandığını paylaştı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şubat ayı içerisinde 29 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Bilgihan, "117 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. 2026 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, 385 paket kaçak sigara, 150 bin 140 makaron, 63 kilo kıyılmış tütün, 94 elektronik sigara, 304 litre etil alkol, 1199 sikke, 256 tarihi eser nitelikli obje, 8 bin 371 kaçak, takviye edici gıda, puro, kıyafet ele geçirilmiştir." dedi.

Bilgihan, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 2026 yılı içerisindeki 6 araca drift atmak suçundan toplam 349 bin 302 lira cezai işlem uyguladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Araçlar geçici olarak trafikten men edilerek sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetimi için sevk edilmiştir. Beş yıl içerisinde aynı fiili tekrar işlemesi durumunda ehliyetleri iptal edilmektedir. Ayrıca 51 araca yüksek ses, 39 araca abartı egzoz kullanımı, 26 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden olmak üzere toplam 122 araca, sürücüsüne 902 bin 283 lira cezai işlem uygulanmıştır."