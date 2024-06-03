Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Giyim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da düzenlenen giyim ve el sanatları sergisinin açılışına Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle kursiyerlerin yakınları katıldı. Sergi, 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

giyim ve el sanatları sergisinin açılışına Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle kursiyerlerin yakınları katıldı.

Açılışta konuşan Vali Türker Öksüz, "Hayat boyu öğrenme, sadece okul yıllarıyla sınırlı öğrenim modeline bir başkaldırı olup, öğrenmeyi yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele almaktadır. Bu süreçte yaşamın her anında yeni ve işlevsel bilgiler edinmek, yeni deneyimler kazanmak ve bireyin kendisini geliştirmek için durmaksızın çaba göstermesi esastır. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz uhdesinde düzenlenen etkinliklerimiz, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırma, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendirme, sanat ve kültürün hemen her alanında ortaya konulan eserlerin sergilenmesi ve yaygın eğitimle ilgili daha geniş kapsamlı etkinlikleri planlama sürecinde rehber olunması için fırsatlar sunmaktadır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eylül 2023'ten bugüne kadar 1592 kurs açtıklarını ve bu kurslardan 34 bin 751 vatandaşın yararlandığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy HEM Müdürü Hamit Kayacıoğlu da 2023 yılında kurum bünyesinde 255 mesleki eğitim kursu açıldığını 3 bin 150 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını, açık öğretim sisteminde 2 bin 500 öğrenciye hizmet verildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Mehmet Yıldızlı İlkokulu öğrencilerinin müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi sunuldu. Kurdele kesiminin ardından 5 gün açık kalacak sergi protokol üyeleri tarafından gezildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türker Öksüz Özdemirci Jandarma Burdur Albay Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır

Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title