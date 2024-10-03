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Burdur'da Gazeteciler Ağaç Dikti

Burdur'da Gazeteciler Ağaç Dikti
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Burdur'da görev yapan gazeteciler, kuraklığa dikkat çekmek ve Burdur Gölü çevresinin ağaçlandırılmasını teşvik etmek amacıyla Şeker Plajı'nda ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Burdur'da görev yapan gazeteciler, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Şeker Plajı olarak bilinen ve daha önceden "Yeşil Kuşak Projesi" olarak ayrılan alanda buluşan gazeteciler, kuraklığa dikkati çekmek, gölün çevresi ile suyun çekildiği alanlara ağaç dikmeyi teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Gazeteciler yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, ağaç dikiminin ardından yaptığı açıklamada, basın mensupları olarak önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmenin yanında kamuoyu oluşturma misyonunun da olduğunu anlatan Tuncel, Burdur Gölü'nün bölgenin önemli bir doğal varlığı olduğunu kaydetti.

Tuncel, su varlığını giderek kaybeden gölün küçüldüğünü belirterek, "Yaklaşık 30-40 yıldır gölümüz çekiliyor. Çözüm için birçok çarenin arandığı bir süreçte Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak göl çevresinin ağaçlandırılmasına katkı verdik." diye konuştu.

Cemiyet Başkan Vekili Serkan Şimşek de suyun çekildiği alanlarının ağaçlandırılmasıyla bölgenin yeniden bol yağış alacağına ve 4 mevsimin belirgin yaşanacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

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