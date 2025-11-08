Haberler

Burdur'da Evde Yangın: Çift Hayatını Kaybetti

Burdur'da Evde Yangın: Çift Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangında 94 yaşındaki Durmuş Boz ve 88 yaşındaki eşi Şerife Boz hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında Durmuş Boz (94) ile eşi Şerife Boz (88), hayatını kaybetti.

Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde Durmuş Boz'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev sahibi Durmuş Boz ile eşi Şerife Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz çiftinin cansız bedenleri, Yeşilova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
