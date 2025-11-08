Burdur'da Evde Çıkan Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen bir yangında 88 ve 94 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Güney köyünde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Şerife B. (88) ve Durmuş B'nin (94) cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.