BURDUR'da emekli öğretmen Ömer Demirci (81) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Ömer Demirci, dün akşam üzeri Fevzi Çakmak Mahallesi 23007 sokaktaki evine gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cenazesinin memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,