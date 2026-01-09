Haberler

Burdur'da elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Burdur'da elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Güncelleme:
Burdur'un Kayış köyünde besicilik yapan Mevlüt Kurt'un ahırında, süt sağma makinesinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle 14 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olay sonrası jandarma ve tarım ekipleri bölgeye intikal etti.

Burdur'da besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kayış köyünde Mevlüt Kurt'a ait ahırda, süt sağma makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen elektrik kaçağı nedeniyle büyükbaş hayvanlar akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yapılan incelemede ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
