Burdur'da elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Burdur'un Kayış köyünde besicilik yapan Mevlüt Kurt'un ahırında, süt sağma makinesinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle 14 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olay sonrası jandarma ve tarım ekipleri bölgeye intikal etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi.
Yapılan incelemede ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.