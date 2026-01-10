Haberler

Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Burdur'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir şahıs diğerini bıçaklayarak yaraladı. Kavga sırasında işletme sahibini de bacağından bıçaklayan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

BURDUR'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kışla Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda karşılaşan N.G. ile Ömer K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen N.G., Ömer K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. N.G., kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi de bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye götürüldü. N.G., işletmenin yanındaki bina girişinde polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
